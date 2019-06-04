Семеду попросил руководство «Барселоны» отпустить его в «Атлетико»

Защитник «Барселоны» Нельсон Семеду решил покинуть команду в летнее межсезонье. Об этом сообщает Goal.
Согласно источнику, в его услугах заинтересован мадридский «Атлетико», который рассматривает португальца в качестве замены Хуанфрану и готов заплатить за него 25 млн евро.
Отмечается, что сине-гранатовые не хотят отпускать игрока, но он попросил одобрить его трансфер, так как недоволен количеством игровой практики на «Камп Ноу».
При этом сообщается, что наставник «матрасников» Диего Симеоне гарантировал Семеду место в стартовом составе.
В минувшем сезоне 25-летний Семеду провел 45 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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