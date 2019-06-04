Семеду попросил руководство «Барселоны» отпустить его в «Атлетико» - Советский спорт
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04 июня 2019 22:16ФутболГичунцев Артур

Семеду попросил руководство «Барселоны» отпустить его в «Атлетико»

Ранее сообщалось, что каталонский клуб хочет пригласить Антуана Гризманна.

Защитник «Барселоны» Нельсон Семеду решил покинуть команду в летнее межсезонье. Об этом сообщает Goal.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован мадридский «Атлетико», который рассматривает португальца в качестве замены Хуанфрану и готов заплатить за него 25 млн евро.

Отмечается, что сине-гранатовые не хотят отпускать игрока, но он попросил одобрить его трансфер, так как недоволен количеством игровой практики на «Камп Ноу».

При этом сообщается, что наставник «матрасников» Диего Симеоне гарантировал Семеду место в стартовом составе.

В минувшем сезоне 25-летний Семеду провел 45 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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