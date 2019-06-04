Диего Марадона: Если «МЮ» нужен тренер, то я тот, кто подходит на эту роль

Бывший форвард «Барселоны» Диего Марадона готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом легендарный нападающий заявил изданию FourFourTwo.
«МЮ» нужен тренер, то я тот, кто подходит на эту роль. Я знаю, что они хорошо продают футболки, но им также нужно выигрывать трофеи. Я тот, кто сделает это для них.
«МЮ» долгое время был моей любимой командой в Англии. Кто мне нравится в этом клубе? Андер Эррера. Погба? Он не работает достаточно усердно», – заявил Марадона.
Отметим, что на данный момент главным тренером «Манчестер Юнайтед» является норвежец Уле Гуннар Сульшер.
В минувшем сезоне команда заняла 6-е место в таблице АПЛ.
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