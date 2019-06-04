Диего Марадона: Если «МЮ» нужен тренер, то я тот, кто подходит на эту роль - Советский спорт
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04 июня 2019 22:33ФутболГичунцев Артур

Диего Марадона: Если «МЮ» нужен тренер, то я тот, кто подходит на эту роль

Ранее специалист работал со сборной Аргентины.

Бывший форвард «Барселоны» Диего Марадона готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом легендарный нападающий заявил изданию FourFourTwo.

«МЮ» нужен тренер, то я тот, кто подходит на эту роль. Я знаю, что они хорошо продают футболки, но им также нужно выигрывать трофеи. Я тот, кто сделает это для них.

«МЮ» долгое время был моей любимой командой в Англии. Кто мне нравится в этом клубе? Андер Эррера. Погба? Он не работает достаточно усердно», – заявил Марадона.

Отметим, что на данный момент главным тренером «Манчестер Юнайтед» является норвежец Уле Гуннар Сульшер.

В минувшем сезоне команда заняла 6-е место в таблице АПЛ.

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