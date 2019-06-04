Александр Точилин: «Сочи» – частный клуб и финансируется инвесторами Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о помощи клубу со стороны руководства города.

Напомним, что команда из Сочи заняла второе место в ФНЛ и в новом сезоне будет выступать в РПЛ.

– Как Сочи воспринял ваш прорыв в премьер-лигу?

– Очень позитивно. Все понимают, что в рамках программы наследия Олимпиады-2014 и ЧМ-2018 стадион «Фишт» должен использоваться как арена команды премьер-лиги. Не меньше. Противников нашего выхода в РПЛ не встречал.

– Руководство города готово и дальше помогать?

– Организационно – да. Есть понимание, что премьер-лига – другой уровень. В основном, речь идет о проведении матчей, логистике. Теперь же к нам будет приезжать гораздо больше болельщиков.

– Бюджет «Сочи» как-то зависит от местных властей?

– В небольшой степени. Все-таки наш клуб – частный и финансируется инвесторами, – рассказал тренер в интервью «Советскому спорту».

Полностью интервью с Точилиным читайте на нашем сайте 5 июня!