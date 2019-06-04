Александр Точилин: На второй планируем поехать в Словению - Советский спорт
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04 июня 2019 23:42Футбол

Александр Точилин: На второй планируем поехать в Словению

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о планах команды в летнее межсезонье.

Напомним, что команда из Сочи заняла второе место в ФНЛ и в новом сезоне будет выступать в РПЛ.

– Где будете проводить сборы? Летом, в разгар курортного сезона, в Сочи можно тренироваться?
– Тренироваться можно. Именно в Сочи будем работать на первом сборе. На второй планируем поехать в Словению.

– Там прохладнее?
– Не факт. С погодой точно не угадаешь. Сейчас, к слову, в Москве жарче, чем в Сочи. Просто в Словении легче найти спарринг-партнеров. Да и обстановку желательно сменить. За границей ничего не отвлекает от работы, – рассказал тренер в интервью «Советскому спорту».

Полностью интервью с Точилиным читайте на нашем сайте 5 июня!

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