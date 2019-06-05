Зобнин – Промесу: Надеюсь, ты скоро вернешься домой - Советский спорт
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05 июня 2019 00:35ФутболГичунцев Артур

Зобнин – Промесу: Надеюсь, ты скоро вернешься домой

Голландец покинул чемпионат России летом 2018 года.

Хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин, а также защитник красно-белых Георгий Джикия, обратились к форварду «Севильи» Квинси Промесу с просьбой вернуться в столичный клуб.

«Ждем тебя, Bratuxaaaaa», – написал Джикия под комментарием Промеса в социальной сети Instagram. «Мы тебя ждем! Надеюсь, ты скоро вернешься домой», – добавил полузащитник красно-белых

Напомним, 27-летний нападающий подписал контракт с «Севильей». В минувшем сезоне он отыграл за испанский клуб 56 матчей, забил 5 голов и отдал 10 голевых передач.

Добавим, что в составе «Спартака» голландец выступал с 2014 по 2018 год. За это время он становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

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