Сборная Мали обыграла команду Аргентины и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

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