Сборная Мали обыграла команду Аргентины и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Мали нанесли поражение команде Аргентины и вышли в ¼ финала чемпионата мира-2019 среди команд до 20 лет.
Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказали малийские игроки – 5:4.
Таким образом, в четвертьфинале турнира сборная Мали U20 сыграет против команды Италии U20.
Добавим, что ранее в эту стадию соревнований вышли Сборная Колумбии U20, которая встретится со сверстниками из Украины U20, а также команда США U20, которая сыграет с Эквадором U20, и Южная Корея U20. Ей предстоит поединок против сборной Сенегала U20.
Чемпионат мира-2019 среди команд до 20 лет
1/8 финала.
Аргентина U20 – Мали U20 2:2 (1:1), пенальти – 4:5
Голы: Гайч, 49 (1:0), Диаби, 67 (1:1), Диаби, 91 (2:1, автогол), Конте, 121 (2:2).
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