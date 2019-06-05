Сборная Мали обыграла команду Аргентины и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 июня 2019 01:25ФутболГичунцев Артур

Сборная Мали обыграла команду Аргентины и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ

Турнир проходит в Польше.

Футболисты сборной Мали нанесли поражение команде Аргентины и вышли в ¼ финала чемпионата мира-2019 среди команд до 20 лет.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказали малийские игроки – 5:4.

Таким образом, в четвертьфинале турнира сборная Мали U20 сыграет против команды Италии U20.

Добавим, что ранее в эту стадию соревнований вышли Сборная Колумбии U20, которая встретится со сверстниками из Украины U20, а также команда США U20, которая сыграет с Эквадором U20, и Южная Корея U20. Ей предстоит поединок против сборной Сенегала U20.

Чемпионат мира-2019 среди команд до 20 лет

1/8 финала.

Аргентина U20 – Мали U20 2:2 (1:1), пенальти – 4:5

Голы: Гайч, 49 (1:0), Диаби, 67 (1:1), Диаби, 91 (2:1, автогол), Конте, 121 (2:2).

23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
04/06 09:00Хоккей
Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.
04/06 15:30Хоккей
Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
04/06 16:15Хоккей
Система и игроки есть – золото появится!Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.
04/06 07:45Хоккей
«Бостон» вновь не сдержал Тарасенко. «Сент-Луис» сравнял счет в серииИнтрига в финале Кубка Стэнли закрутилась до предела.
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
04/06 14:10Футбол
Николай Комличенко: Черчесов сказал, что 26-й в списке? На меня это не влияетПосле тренировки сборной России в Новогорске нападающий Николай Комличенко поделился впечатлениями от работы под руководством Станислава Черчесова.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
04/06 14:20Футбол
Марио Фернандес: Хорошо, когда сборная играет в разных городахПосле тренировки сборной России защитники Марио Фернандес и Сергей Петров поделились впечатлениями от подготовки к матчам отборочного раунда Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
04/06 14:00Футбол
Дзюба встал на ворота. И пропускал все подрядСборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
03/06 17:00Хоккей
«Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингуВ Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон».
03/06 19:30Футбол
Дмитрий Баринов: Сейчас у меня не лучшие физические кондицииПосле товарищеского матча с «Чертаново» его итоги подвели полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Резиуан Мирзов.
04/06 10:00Футбол
Сколько стоят очки в премьер-лиге? «Зениту» – дороже всех, «Оренбургу» – дешевлеПодводя итоги чемпионата РПЛ-2018/19, мы решили оценить, насколько эффективно клубы использовали имевшиеся в наличии ресурсы.
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
01/06 09:09ММА
Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.
Новости
01:43 Футбол Источник: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»
01:38 ММА Менеджер Нурмагомедова раскрыл детали нового контракта с UFC
01:25 Футбол Сборная Мали обыграла команду Аргентины и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ
01:07 Футбол Гранада вернулась в испанскую примеру
00:45 Футбол «Атлетико» провел переговоры с агентом Санчеса
00:35 Футбол Зобнин – Промесу: Надеюсь, ты скоро вернешься домой
00:17 Хоккей СМИ: Дацюк близок к переходу в «Автомобилист»
00:05 ММА Президент UFC: Макгрегор хочет реванша с Нурмагомедовым
23:52 Футбол «Лион» опроверг информацию о договоренности с «Реалом» по трансферу Менди
23:42 Футбол Александр Точилин: На второй планируем поехать в Словению
23:38 ММА Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC. Он может подраться с Сен-Пьером
23:16 Волейбол Россия уступила Бельгии, потерпев пятое поражение кряду в Лиге наций
23:11 Бокс Промоутер Джошуа: Реванш с Руисом пройдет в ноябре или декабре
23:08 Футбол Александр Точилин: «Сочи» – частный клуб и финансируется инвесторами
22:54 Теннис Вондроушова обыграла Мартич и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
22:40 Футбол Александр Точилин: Открыл интернет, прочитал, что Тарасов уже чуть ли не у нас
22:33 Футбол Диего Марадона: Если «МЮ» нужен тренер, то я тот, кто подходит на эту роль
22:16 Футбол Семеду попросил руководство «Барселоны» отпустить его в «Атлетико»
21:57 Футбол Защитник «Лиона» близок к переходу в «Реал». Он проходит медобследование
21:47 Футбол Адиев покинул пост главного тренера «Анжи»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика