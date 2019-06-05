Ло Чельсо может начать следующий сезон в «Тоттенхэме» Аргентинец хочет играть в премьер-лиге.

Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо хочет в межсезонье перейти в «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.

23-летний аргентинец рассчитывает, что его нынешний клуб согласиться на сделку, и следующий сезон он начнет в премьер-лиге.

«Шпоры» ведут переговоры с «Бетисом», который, впрочем, рассчитывает добиться компенсации максимально близкой к прописанной в контракте Ло Чельсо суммы отступных в размере 88 миллионов фунтов.

Отметим, что нынешний сезон Ло Чельсо провел в «Бетисе» на правах аренды из «Пари Сен-Жермен», однако испанцы уже выкупили права на игрока за 22 миллиона евро.

В 45 матчах за «Бетис» на счету Ло Чельсо 16 голов и шесть результативных передач.