Ло Чельсо может начать следующий сезон в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо хочет в межсезонье перейти в «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.
23-летний аргентинец рассчитывает, что его нынешний клуб согласиться на сделку, и следующий сезон он начнет в премьер-лиге.
«Шпоры» ведут переговоры с «Бетисом», который, впрочем, рассчитывает добиться компенсации максимально близкой к прописанной в контракте Ло Чельсо суммы отступных в размере 88 миллионов фунтов.
Отметим, что нынешний сезон Ло Чельсо провел в «Бетисе» на правах аренды из «Пари Сен-Жермен», однако испанцы уже выкупили права на игрока за 22 миллиона евро.
В 45 матчах за «Бетис» на счету Ло Чельсо 16 голов и шесть результативных передач.
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