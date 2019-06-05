«Мордовия» получила лицензию и сможет выступить в ФНЛ Ранее клуб не выполнил обязательные критерии.

«Мордовия» сообщила на своем официальном сайте о получении лицензии РФС, которая дает право выступить в следующем сезоне в первенстве ФНЛ.

Отметим, что при первой процедуре прохождения лицензирования клуб не выполнил обязательные критерии, после чего подал апелляционную жалобу, которая была удовлетворена.

Напомним, что согласно принятому за основу проекту, следующее первенство ФНЛ должно стартовать 7 июля. До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых состоится 23 ноября. Возобновится сезон весной – 9 марта 2020 года, а заключительный тур намечен на 16 мая.

В завершившемся сезоне «Мордовия» заняла 12-е место в ФНЛ.