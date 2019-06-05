Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент УЕФА Нильс Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Швеции.
Юханссон был пятым президентом УЕФА и возглавлял организацию с 19 апреля 1990 года по 26 января 2007 года, что до сих остается самым продолжительным сроком президентства.
Юханссон начал свою карьеру руководителя в хоккее с мячом, после чего управлял клубом АИК, а в 1985-1990 годах был руководителем Ассоциации футбола Швеции.
Именно при Юханссоне Кубок европейских чемпионов был преобразован в современную Лигу чемпионов.
В 1998 году он баллотировался на пост президента ФИФА, но проиграл на выборах швейцарцу Зеппу Блаттеру.
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