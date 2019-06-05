Юрген Клопп: Командная вечеринка? Я стоял в углу, пил пиво, а потом пошел спать «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как отпраздновал с командой победу в Лиге чемпионов.

«Я стоял в углу, пил пиво и общался с друзьями и семьей, а потом пошел спать, – приводит Bild слова немца. – Вечеринка удалась».

Напомним, в субботу «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) в финале Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и стал шестикратным победителем турнира.

Для Клоппа этот титул стал первым за четыре года работы в Англии. До этого он проиграл с командой финалы в Лиге чемпионов (2018), Кубке лиги (2016) и Лиге Европы (2016), а в нынешнем сезоне также стал вторым с «красными» в премьер-лиге.