Юрген Клопп: Командная вечеринка? Я стоял в углу, пил пиво, а потом пошел спать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, как отпраздновал с командой победу в Лиге чемпионов.
«Я стоял в углу, пил пиво и общался с друзьями и семьей, а потом пошел спать, – приводит Bild слова немца. – Вечеринка удалась».
Напомним, в субботу «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) в финале Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и стал шестикратным победителем турнира.
Для Клоппа этот титул стал первым за четыре года работы в Англии. До этого он проиграл с командой финалы в Лиге чемпионов (2018), Кубке лиги (2016) и Лиге Европы (2016), а в нынешнем сезоне также стал вторым с «красными» в премьер-лиге.
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