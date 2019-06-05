Леонид Слуцкий: После такого массового изменения ЦСКА показал хороший результат - Советский спорт
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05 июня 2019 10:31ФутболГичунцев Артур

Леонид Слуцкий: После такого массового изменения ЦСКА показал хороший результат

В минувшем сезоне команда заняла 4-е место в таблице РПЛ.

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий оценил игру столичного клуба, отметив, что в следующем году армейцы вернутся на прежний уровень.

«Когда меняется такое большое количество людей в команде, это сказывается не только на игровой модели или качестве, но и на атмосфере внутри. Для того чтобы появились новые лидеры, появилась стабильность, нужно время.

Считаю, что для первого сезона после такого массового изменения и смены поколений показан достаточно хороший результат, особенно осенью. Команда молодая, она будет только прогрессировать. Уверен, уже в следующем году ЦСКА будет бороться за те места, за которые боролся всегда», – приводит слова специалиста YouTube-канал московского клуба.

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