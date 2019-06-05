Савин предложил Урганту выбежать в трусах на поле в матче Россия – Сан-Марино - Советский спорт
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05 июня 2019 11:26ФутболЛипкин Антон

Савин предложил Урганту выбежать в трусах на поле в матче Россия – Сан-Марино

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» на поле выбежала девушка в купальнике.

Бывший форвард «Крыльев Советов», а сейчас известный блогер Евгений Савин в рубрике «Русский пыр» в шоу «Вечерний Ургант» предложил ведущему программы Ивану Урганту выбежать на поле в трусах во время матча отборочного турнира Евро-2020 Россия – Сан-Марино в Саранске, сообщает «Газета.Ru».

«Ваня, у меня есть к тебе предложение! Ты. Я. В трусах в Саранске на матче Россия – Сан-Марино», – сказал Савин.

Перед этим ведущие обсудили поступок американской модели Кинси Волански, выбежавшей в купальнике на поле в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» (2:0) на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Напомним, Россия сыграет с Сан-Марино 8 июня на «Мордовия Арене». Начало матча – 19:00 (мск).

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