Главный тренер «Вулверхэмптона» может возглавить «Челси»

Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровень Российский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.

Система и игроки есть – золото появится! Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.

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Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

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Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеисты Штурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.

«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной Уильямс Не успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.

Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финала В пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.

Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFC Россиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.

Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-Йорке Обладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.

Алексей Скворцов: Все клубы с крутыми стадионами надо пустить в премьер-лигу 27-летний полузащитник не смог пробиться в РПЛ-2019/20 с «Нижним Новгородом», но считаем целесообразным расширение элитного дивизиона за счет таких клубов.

Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость 20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.

Николай Комличенко: Черчесов сказал, что 26-й в списке? На меня это не влияет После тренировки сборной России в Новогорске нападающий Николай Комличенко поделился впечатлениями от работы под руководством Станислава Черчесова.