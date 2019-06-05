Главный тренер «Вулверхэмптона» может возглавить «Челси» - Советский спорт
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05 июня 2019 11:55ФутболГичунцев Артур

Главный тренер «Вулверхэмптона» может возглавить «Челси»

Ранее сообщалось, что «синие» также интересуются бывшим наставником «Рубина» Хави Грасией.

Руководство «Челси» продолжает поиски нового главного тренера. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно источнику, победитель Лиги Европы проявляет интерес к португальскому специалисту Нуну Эшпириту Санту. На данный момент он работает у руля «Вулверхэмптона».

Ранее сообщалось, что «синие» решили уволить Маурицио Сарри, который является фаворитом на должность наставника «Ювентуса».

Добавим, что среди претендентов на место итальянца также назывались Фрэнк Лэмпард («Дерби Каунти») и Лоран Блан (экс-тренер «ПСЖ»).

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