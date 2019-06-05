Главный тренер «Вулверхэмптона» может возглавить «Челси»

Руководство «Челси» продолжает поиски нового главного тренера. Об этом сообщает The Guardian.
Согласно источнику, победитель Лиги Европы проявляет интерес к португальскому специалисту Нуну Эшпириту Санту. На данный момент он работает у руля «Вулверхэмптона».
Ранее сообщалось, что «синие» решили уволить Маурицио Сарри, который является фаворитом на должность наставника «Ювентуса».
Добавим, что среди претендентов на место итальянца также назывались Фрэнк Лэмпард («Дерби Каунти») и Лоран Блан (экс-тренер «ПСЖ»).
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