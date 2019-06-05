Источник: «Рубин» уволил Бердыева - Советский спорт
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05 июня 2019 12:10ФутболГичунцев Артур

Источник: «Рубин» уволил Бердыева

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев отправлен в отставку.

Согласно источнику, такое решение было принято на заседании руководства и спонсоров, которое состоялось сегодня, 5 июня.

Отмечается, что представители казанского клуба остались недовольны игрой команды в минувшем сезоне, учитывая тот факт, что наставник получает три млн евро в год.

Таким образом, российский специалист освободил свою должность до истечения контракта.

Добавим, что под его руководством «Рубин» занял 11-е место в таблице РПЛ.

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