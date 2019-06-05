Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги наций Матч пройдет на стадионе «Драгау» в Порту.

Сегодня состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Швейцария.

На групповом этапе дивизиона A Португалия заняла первое место в группе 3 с участием Италии (1:0, 0:0) и Польши (3:2, 1:1), набрав восемь очков в четырех матчах.

Швейцария стала победителем группы 2, где ее соперниками были Бельгия (1:2, 5:2) и Исландия (6:0, 2:1). Команда набрала девять очков и заняла первое место благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных голов в матчах с бельгийцами.

Матч Португалия – Швейцария пройдет 5 июня на стадионе «Драгау» в Порту. Начало – 21:45 (мск).

В четверг во втором полуфинале в Гимарайнше сыграют Англия и Голландия.