«Рубин» – Бердыеву: Спасибо за все, Тренер - Советский спорт
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05 июня 2019 13:22ФутболЛипкин Антон

«Рубин» – Бердыеву: Спасибо за все, Тренер

Главный тренер «Рубина» покидает клуб.

«Рубин» подтвердил на своем официальном сайте отставку главного тренера Курбана Бердыева. Такое решение 66-летний специалист принял в четверг после встречи с руководством клуба.

«От имени болельщиков клуба выражаем признательность Курбану Бекиевичу и благодарность за неоценимый вклад в развитие клуба. Спасибо за все, Тренер», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 годы, после чего вернулся в клуб в 2017 году.

Под его руководством «Рубин» дважды побеждал в чемпионате России (2008, 2009), один раз в Кубке России (2012) и два раза в Суперкубке (2010, 2012).

В первом сезоне после возвращения Бердыева «Рубин» занял десятое место, в завершившемся – 11-е.

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