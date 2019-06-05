Зелимхан Бакаев: Черчесов? Он строгий и требовательный, но при этом позитивный - Советский спорт
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05 июня 2019 14:11ФутболГичунцев Артур

Зелимхан Бакаев: Черчесов? Он строгий и требовательный, но при этом позитивный

Хавбек тульского «Арсенала» впервые получил вызов в национальную команду.

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от работы под руководством Станислава Черчесова.

«Он строгий, требовательный, но одновременно и очень позитивный. В команде всегда хорошее настроение, и в основном, именно Черчесов его поддерживает», – сказал футболист «Советскому спорту».

Отметим, что на ЧМ-2018 специалист помог сборной России добраться до ¼ финала.

Ранее он выигрывал серебро РПЛ с московским «Спартаком», а также становился чемпионом Польши в качестве наставника «Легии».

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