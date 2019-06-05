«Спартак» поздравил Рассказова с бракосочетанием

«Спартак» поздравил защитника команды Николая Рассказова с бракосочетанием. 21-летний игрок женился на своей подруге Анастасии.
«Поздравляем Николая Рассказова и его супругу Анастасию с бракосочетанием! Крепкой любви и взаимопонимания молодоженам. Ура», – говорится в сообщении официального твиттера красно-белых.
Рассказов дебютировал за «Спартак» в завершившемся сезоне. Он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Концовку сезона защитник пропустил из-за травмы голеностопа.
Добавим, что игроки «Спартака» выйдут из отпуска 14 июня.
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