«Спартак» поздравил Рассказова с бракосочетанием - Советский спорт
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05 июня 2019 15:03ФутболЛипкин Антон

«Спартак» поздравил Рассказова с бракосочетанием

Защитник «Спартака» женился на своей подруге Анастасии.

«Спартак» поздравил защитника команды Николая Рассказова с бракосочетанием. 21-летний игрок женился на своей подруге Анастасии.

«Поздравляем Николая Рассказова и его супругу Анастасию с бракосочетанием! Крепкой любви и взаимопонимания молодоженам. Ура», – говорится в сообщении официального твиттера красно-белых.

Рассказов дебютировал за «Спартак» в завершившемся сезоне. Он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Концовку сезона защитник пропустил из-за травмы голеностопа.

Добавим, что игроки «Спартака» выйдут из отпуска 14 июня.

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