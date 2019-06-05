КДК РФС дисквалифицировал Беленова на два матча за оскорбительный жест - Советский спорт
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05 июня 2019 15:14ФутболСпирин Дмитрий

КДК РФС дисквалифицировал Беленова на два матча за оскорбительный жест

Вратарь «Уфы» Александр Беленов, показавший оскорбительный жест болельщикам «Томи» после удаления в Томске в ответном стыковом матче за право остаться в РПЛ, дисквалифицирован на два матча.

32-летний вратарь был удален в концовке игры за две желтые карточки. Беленова наказали за затяжки времени.

«По видеоконференции принял участие в заседании Беленов, он признал, что демонстрировал этот жест. Учитывая то, что он очень дисциплинированный, мы приняли решение дисквалифицировать Беленова на два матча РПЛ с учетом автоматической дисквалификации», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца агентство ТАСС.

«Уфа» по сумме двух матчей обыграла «Томь» (2:0, 0:1) и сохранила за собой место в РПЛ.

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