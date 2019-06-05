Казанский кремль не подтвердил отставку Бердыева - Советский спорт
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05 июня 2019 16:53ФутболСпирин Дмитрий

Казанский кремль не подтвердил отставку Бердыева

Казанский кремль не подтвердил информацию о том, что Курбан Бердыев прекратил работу с казанским «Рубином».

Об этом рассказала заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке главного тренера «Рубина» Курбана Бекиевича Бердыева не подтверждает», – сказала Галимова в интервью агентству «Р-Спорт».

Напомним, Бердыев дважды приводил «Рубин» к победам в чемпионатах России (2008, 2009).

Ранее сообщалось, что тренер покинет казанскую команду нынешним летом.

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