Тейшейра намерен выступать за сборную Китая - Советский спорт
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05 июня 2019 17:09ФутболСпирин Дмитрий

Тейшейра намерен выступать за сборную Китая

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Алекс Тейшейра хочет сменить гражданство.

По информации «Футбол 24», бразильский игрок планирует выступать за национальную команду Китая.

Сообщается, что вскоре Тейшейра получит гражданство этой страны.

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи перед тем, как возглавить команду, выдвинул условие, согласно которому у него должна быть возможность натурализовать иностранцев.

Ранее первым натурализованным игроком сборной Китая стал воспитанник лондонского «Арсенала» Николас Йеннарис.

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