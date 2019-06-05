«Чертаново» отыграет сезон-2019/20 в «Лужниках» - Советский спорт
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05 июня 2019 17:26ФутболСпирин Дмитрий

«Чертаново» отыграет сезон-2019/20 в «Лужниках»

Клуб ФНЛ «Чертаново» будет проводить домашние матчи следующего сезона на поле в спортивном городке «Лужников».

Об этом сообщает официальный сайт стадиона.

Домашняя арена клуба находится на реконструкции.

Напомним, в сезоне-2018/19 клуб «Чертаново» занял пятое место в первенстве ФНЛ, на одно очко отстав от будущего участника стыковых матчей «Нижнего Новгорода».

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