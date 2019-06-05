Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси» - Советский спорт
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05 июня 2019 17:59ФутболСпирин Дмитрий

Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси»

Атакующий полузащитник Каллум Хадсон-Одои готов подписать новый контракт с «Челси».

Соглашение может быть рассчитано на пять лет с зарплатой в размере 100 тысяч фунтов в неделю.

В январе 18-летний футболист мог покинуть английский клуб – предложение о его трансфере делала «Бавария». «Челси» отказался продавать игрока. Позднее Хадсон-Одои получил серьезную травму.

В сезоне-2018/19 футболист провел 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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