Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси» Атакующий полузащитник Каллум Хадсон-Одои готов подписать новый контракт с «Челси».

Соглашение может быть рассчитано на пять лет с зарплатой в размере 100 тысяч фунтов в неделю.

В январе 18-летний футболист мог покинуть английский клуб – предложение о его трансфере делала «Бавария». «Челси» отказался продавать игрока. Позднее Хадсон-Одои получил серьезную травму.

В сезоне-2018/19 футболист провел 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.