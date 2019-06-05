Рауль Рианчо: У Бердыева не будет проблем с тем, чтобы тренировать другую команду

«Я думаю, что Курбан — большой профессионал, и у него не будет никаких проблем с тем, чтобы тренировать другую команду. Покидать «Рубин» должно было быть очень тяжело для него, он всегда очень любил эту команду, так как именно она стала для него путевкой в европейский футбол.
В день, когда мы встретились (я тогда был тренером «Спартака»), я испытал особенные чувства. Я желаю ему удачи и надеюсь, что мы встретимся снова», - цитирует Рианчо Sport24.ru.
Напомним, Курбан Бердыев дважды приводил казанский «Рубин» к золотым медалям чемпионатов России (2008, 2009).
5 июня стало известно о том, что он покидает клуб. Однако пока эту информацию не подтверждают власти республики Татарстан.
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