Илья Геркус: Увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача

»Тема расширения РПЛ с 16 до 18 клубов на сегодня является самой дискуссионной в российском футбольном сообществе. На мой взгляд, увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача. Но подходить к этой реформе нужно постепенно. На сегодня 16 клубов в РПЛ – это идеальная схема проведения турнира. Мы видим, что европейский футбол с каждым годом становится все более конкурентным. Чтобы нам выдержать эту прогрессивную гонку, необходимо как минимум сохранить уровень конкуренции внутри самой Лиги. Сначала укрепить фундамент, а затем уже идти вперед», - написал Геркус на своей странице в инстаграме.
6 июня состоится общее собрание РПЛ, на котором будет решаться вопрос о расширении лиги до 18 клубов с сезона-2020/21.
Алексей Скворцов: Все клубы с крутыми стадионами надо пустить в премьер-лигу27-летний полузащитник не смог пробиться в РПЛ-2019/20 с «Нижним Новгородом», но считаем целесообразным расширение элитного дивизиона за счет таких клубов. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге - у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление. Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций. Система и игроки есть – золото появится!Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим. Советский спор! Расширение РПЛ до 18-20 клубов – это благо?6 июня на общем собрании премьер-лиги будет рассмотрен вопрос об увеличении числа участников турнира с 16 клубов до 18, а то и 20. Наши авторы вступили в спор по поводу целесообразности такой реформы. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Люди, зачем вы убиваете хоккей?Полемические заметки обозревателя «Советского спорта». «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед. Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе». «Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингуВ Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон». Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Александр Точилин: В «Сочи» до сих пор отправляют ДенисоваГлавный тренер клуба-новичка РПЛ поделился планами на летние сборы и трансферное окно. Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»! Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей. Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис. Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске. 20 лет прошло, а мы помним, как забивали Панов и КарпинСегодня день рождения у незабываемой победы сборной России над французами в 1999 году.