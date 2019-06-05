Илья Геркус: Увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача - Советский спорт
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05 июня 2019 18:58ФутболСпирин Дмитрий

Илья Геркус: Увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу расширения РПЛ до 18 клубов.

»Тема расширения РПЛ с 16 до 18 клубов на сегодня является самой дискуссионной в российском футбольном сообществе. На мой взгляд, увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача. Но подходить к этой реформе нужно постепенно. На сегодня 16 клубов в РПЛ – это идеальная схема проведения турнира. Мы видим, что европейский футбол с каждым годом становится все более конкурентным. Чтобы нам выдержать эту прогрессивную гонку, необходимо как минимум сохранить уровень конкуренции внутри самой Лиги. Сначала укрепить фундамент, а затем уже идти вперед», - написал Геркус на своей странице в инстаграме.

6 июня состоится общее собрание РПЛ, на котором будет решаться вопрос о расширении лиги до 18 клубов с сезона-2020/21.

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