«Ростов» презентовал нового генерального директора - Советский спорт
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05 июня 2019 19:19ФутболСпирин Дмитрий

«Ростов» презентовал нового генерального директора

Стала известна фамилия нового генерального директора «Ростова».

Эту должность будет занимать Вадим Рыбаков.

Ранее 47-летний Рыбаков ранее возглавлял инвестиционную компанию «Южный Капитал».

Напомним, 29 мая пост генерального директора «Ростова» покинул Константин Волосов.

Ростовчане заняли девятое место в чемпионате России-2018/19.

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