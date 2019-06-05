«Ростов» презентовал нового генерального директора

Эту должность будет занимать Вадим Рыбаков.
Ранее 47-летний Рыбаков ранее возглавлял инвестиционную компанию «Южный Капитал».
Напомним, 29 мая пост генерального директора «Ростова» покинул Константин Волосов.
Ростовчане заняли девятое место в чемпионате России-2018/19.
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