Гутеев покинул пост тренера вратарей «Ростова» - Советский спорт
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05 июня 2019 19:47ФутболСпирин Дмитрий

Гутеев покинул пост тренера вратарей «Ростова»

Тренер вратарей Александр Гутеев покидает «Ростов».

Гутеев входил в штаб Валерия Карпина с января 2018-го года и занимался работой с вратарями основного состава.

Ростовчане заняли девятое место в чемпионате России-2018/19.

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