Гутеев покинул пост тренера вратарей «Ростова»

Гутеев входил в штаб Валерия Карпина с января 2018-го года и занимался работой с вратарями основного состава.
Ростовчане заняли девятое место в чемпионате России-2018/19.
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