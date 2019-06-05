Вальверде одобрил трансфер Гризманна в «Барселону» Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде хочет видеть в своей команде чемпиона мира Антуана Гризманна.

По информации AS, Вальверде обсудил трансфер Гризманна с руководством клуба и одобрил этот переход.

Ранее Антуан уже объявил о том, что он уходит из «Атлетико».

Сумма отступных, прописанных в контракте Гризманна, с 1 июля составит 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что костяк игроков «Барселоны» настроен против прихода француза в каталонский гранд.