СМИ: Роман Шаронов возглавит «Рубин»

Ранее 42-летний Шаронов работал с молодежной командой казанского клуба.
В качестве игрока он дважды становился с «Рубином» чемпионом России (2008, 2009), выступая на позиции центрального защитника.
Напомним, 5 июня появилась информация о том, что команду покидает Курбан Бердыев. Ее пока не подтвердили власти республики Татарстан.
«Рубин» занял 11-е место в чемпионате России-2018/19.
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