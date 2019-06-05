СМИ: Роман Шаронов возглавит «Рубин» - Советский спорт
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05 июня 2019 20:45ФутболСпирин Дмитрий

СМИ: Роман Шаронов возглавит «Рубин»

Новым главным тренером «Рубина» станет Роман Шаронов, сообщает «Бизнес Online».

Ранее 42-летний Шаронов работал с молодежной командой казанского клуба.

В качестве игрока он дважды становился с «Рубином» чемпионом России (2008, 2009), выступая на позиции центрального защитника.

Напомним, 5 июня появилась информация о том, что команду покидает Курбан Бердыев. Ее пока не подтвердили власти республики Татарстан.

«Рубин» занял 11-е место в чемпионате России-2018/19.

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