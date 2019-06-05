Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче

Единственный гол в этой встрече на 44-й минуте забил нападающий чешской команды Ондржей Шашинка.
Добавим, что в следующий раз сборная соберется в сентябре 2019 года перед стартом отборочного цикла чемпионата Европы-2021 (U-21).
Товарищеский матч
Чехия - Россия - 1:0 (1:0)
Голы: Сасинка, 44 (1:0).
Чехия: Трмал, Чалус (к), Плечаты, Холик, Соучек (Доудера, 81), Ваничек (Житный, 55), Яносек, Хавелка, Хложек (Тишлер, 81), Грайциар (Матоусек, 70), Сасинка.
Россия: Сафонов (Максименко, 46), Дивеев (Лапшов, 37), Евгеньев, Лысов, Калугин (к), Голубев (Визнович, 78), Уткин (Тугарев, 46), Ломовицкий (Грулев, 65), Глебов (Мусаев, 65), Глушенков, Игнатьев.
Предупреждения: Голубев, 20. Визнович, 83.