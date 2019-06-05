Португалия - Швейцария. Роналду открыл счет в матче - Советский спорт
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05 июня 2019 22:23Футбол

Португалия - Швейцария. Роналду открыл счет в матче

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в полуфинале Лиги наций со сборной Швейцарии.

Португальский форвард отличился на 25-й минуте встречи прямым ударом со штрафного.

Добавим, что игра в эти минуты проходит на стадионе «Драгау» в Порту, идет первый тайм, счет 1:0 в пользу сборной Португалии.

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