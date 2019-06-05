Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в сезоне-2018/19

Как сообщает пресс-служба организации, по итогам сезона-2018/19 гг. лучшими стали болельщики футбольного клуба «Краснодар».
Напомним, что победитель конкурса определялся исходя из официальной статистики штрафов КДК за правонарушения со стороны болельщиков команд клубов премьер-лиги при подготовке и проведении матчей РПЛ и общего количество болельщиков, присутствовавших на играх.
При подсчете сумма штрафов делилась на количество зрителей команды, присутствовавших на матче. Полученная сумма (в перерасчете на каждого болельщика) являлась основным критерием при определении места команды в таблице конкурса.
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