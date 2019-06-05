Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в сезоне-2018/19 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 июня 2019 23:02Футбол

Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в сезоне-2018/19

Российская премьер-лига подвела итоги конкурса «12-й игрок».

Как сообщает пресс-служба организации, по итогам сезона-2018/19 гг. лучшими стали болельщики футбольного клуба «Краснодар».

Напомним, что победитель конкурса определялся исходя из официальной статистики штрафов КДК за правонарушения со стороны болельщиков команд клубов премьер-лиги при подготовке и проведении матчей РПЛ и общего количество болельщиков, присутствовавших на играх.

При подсчете сумма штрафов делилась на количество зрителей команды, присутствовавших на матче. Полученная сумма (в перерасчете на каждого болельщика) являлась основным критерием при определении места команды в таблице конкурса.

bobo

05/06 11:15Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге - у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
05/06 16:06Футбол
Черчесов показал команду группе ТутберидзеСборная России продолжает в Новогорске готовиться к двум отборочным матчам Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
01/06 09:09ММА
Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.
30/05 21:45Теннис
Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этомСлепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку.
03/06 17:00Хоккей
«Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингуВ Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон».
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
05/06 17:04Футбол
Алексей Сафонов: Допускаю, Бердыев возглавит сборную, а Черчесов уйдет в «Спартак»Известный агент допускает самые разные варианты продолжения тренерской карьеры Курбана Бердыева.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
04/06 15:30Хоккей
Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
04/06 09:00Хоккей
Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
05/06 17:16Футбол
20 лет прошло, а мы помним, как забивали Панов и КарпинСегодня день рождения у незабываемой победы сборной России над французами в 1999 году.
05/06 17:29Футбол
Черышев может лишиться Лиги чемпионов из-за договорного матча! Все очень серьезноПо сообщениям испанских СМИ, с «Валенсии», за которую выступает россиянин Денис Черышев, могут снять 6 очков из-за громкого скандала в испанской лиге.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
05/06 20:16Хоккей
Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробкиНа конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
Новости
23:39 Футбол Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФА
23:29 Баскетбол Римас Куртинайтис: Мне не нравится, как некоторые игроки относятся к таким матчам
23:13 Футбол Португалия - Швейцария. Родригес сравнял счет в матче, реализовав пенальти
23:02 Футбол Болельщики «Краснодара» признаны лучшими в сезоне-2018/19
22:48 Баскетбол Димитрис Итудис: ЦСКА доминировал сегодня от начала и до конца
22:23 Футбол Португалия - Швейцария. Роналду открыл счет в матче (видео)
22:17 Баскетбол Швед вышел в лидеры Единой Лиги ВТБ по трехочковым за карьеру
22:12 Хоккей Дмитрий Кагарлицкий: Подписав трехлетний контракт, четко понимаю, где буду через год
21:56 Хоккей «Кейн, я иду за тобой». Панарин провел тренировку по боксу (видео)
21:45 Футбол Молодежная сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче
21:36 Баскетбол ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финала Единой лиги ВТБ
21:31 Футбол «Фенербахче» провел переговоры с агентом Рондона
21:19 ММА Абдулманап Нурмагомедов: Зачем нам Макгрегор еще раз, когда есть новый боец?
21:18 Хоккей Зайцев может стать игроком «Ванкувера»
21:09 Футбол Португалия - Швейцария. Стартовые составы команд
20:57 Футбол Ринат Билялетдинов: Не вижу у нас игроков, за кем бы выстроилась вереница покупателей
20:45 Футбол СМИ: Роман Шаронов возглавит «Рубин»
20:29 Волейбол Женская сборная России проиграла Сербии в Лиге наций
20:24 Футбол Лионель Месси: Аргентина, как и раньше, входит в число претендентов на Кубок Америки
20:20 Футбол Вальверде одобрил трансфер Гризманна в «Барселону»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика