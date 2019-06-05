Португалия - Швейцария. Родригес сравнял счет в матче, реализовав пенальти

Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес на 57-й минуте игры реализовал 11-метровый и сравнял счет в этом матче.
Отметим, что главный арбитр встречи Феликс Брих изначально назначил пенальти в ворота швейцарцев за фол на Бернарду Силву. Но после просмотра видеоповтора, изменил свое решение, назначив 11-метровый удар за нарушение в штрафной площади португальцев, которое случилось несколькими минутами ранее.
Напомним, что счет в этой встрече открыл нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, отличившийся в первом тайме прямым ударом со штрафного.
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