Роналду сделал седьмой хет-трик за сборную Португалии

Таким образом, на счету португальца стало шесть хет-триков, а также один покер и 14 дублей. Всего за 157 игр в составе португальской команды Роналду забил 88 мячей.

Отметим, что за национальную команду Роналду в последний раз забивал три гола в матче с Испанией (3:3) на ЧМ-2018.

Добавим, что хет-трик Роналду помог сборной Португалии обыграть команду Швейцарии (3:1) и выйти в финал турнира.