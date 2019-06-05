Роналду сделал седьмой хет-трик за сборную Португалии

Таким образом, на счету португальца стало шесть хет-триков, а также один покер и 14 дублей. Всего за 157 игр в составе португальской команды Роналду забил 88 мячей.
Отметим, что за национальную команду Роналду в последний раз забивал три гола в матче с Испанией (3:3) на ЧМ-2018.
Добавим, что хет-трик Роналду помог сборной Португалии обыграть команду Швейцарии (3:1) и выйти в финал турнира.
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