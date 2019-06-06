Рубен Диаш: К счастью для нас, Роналду показал себя в нужный момент - Советский спорт
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06 июня 2019 00:10Футбол

Рубен Диаш: К счастью для нас, Роналду показал себя в нужный момент

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал победу команды в полуфинале Лиги наций против Швейцарии (3:1).

- Судьба матча решилась в самой концовке. При счете 1:1 все понимали, что победит тот, кто забьет второй мяч. К счастью для нас, Криштиану показал себя в нужный момент, - цитирует Диаша пресс-служба УЕФА.

Напомним, что три мяча Роналду в ворота сборной Швейцарии помогли португальцам пробиться в финал Лиги наций УЕФА, где они встретятся с победителем матча между сборными Голландии и Англии.

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