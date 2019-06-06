Джердан Шакири: Мы выглядели лучше, но Роналду решил исход матча - Советский спорт
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06 июня 2019 01:35Футбол

Джердан Шакири: Мы выглядели лучше, но Роналду решил исход матча

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири считает, что, не смотря на итоговый результат, его команда выглядела лучше португальцев.

  • - Мы выглядели лучше, но Роналду решил исход матча. Это футбол. Порой ты показываешь хорошую игру и все равно проигрываешь. Мы должны провести работу над ошибками и сыграть лучше в следующем матче, - приводит слова Шакири официальный сайт УЕФА.

    Сборная Швейцарии в полуфинальной встрече Лиги наций УЕФА проиграла команде Португалии со счетом 1:3. Хет-трик в составе португальцев на свой счет записал нападающий Криштиану Роналду.

    Добавим, что сборная Швейцарии 9 июня в Португалии сыграет в матче за третье место на турнире.

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