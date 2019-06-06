Валерий Масалитин: Бердыев долго без работы не останется - Советский спорт
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06 июня 2019 11:05ФутболСпирин Дмитрий

Валерий Масалитин: Бердыев долго без работы не останется

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера казанского «Рубина».

- Этот человек может давать результат только тогда, когда он полностью контролирует клуб: и трансферную политику, и денежный поток. Сейчас в «Рубине» возникли финансовые проблемы, и, видимо, Бердыев посчитал, что в сложившейся ситуации он не помощник клубу. Естественно, там будут работать другие люди с другой зарплатой, новые футболисты. А Бердыеву надо взять паузу, посмотреть, что из этого получится. Но очевидно, что специалист такого уровня без работы долго не останется, - цитирует Масалитина News.ru.

Казанский «Рубин» объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера команды 5 июня.

Бердыев дважды приводил команду к золотым медалям чемпионатов России (2008, 2009).

В прошедшем сезоне «Рубин» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что сменить Бердыева на посту главного тренера команды может его бывший подопечный Роман Шаронов, ныне работающий с молодежной командой казанцев.

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