Навас может заменить Буффона в «ПСЖ»

По информации Marca, Навас готов заменить в составе парижан Джанлуиджи Буффона, который 5 июня покинул «ПСЖ».
В сезоне-2018/19 Кейлор Навас уступил место основного голкипера «Реала» бельгийцу Тибо Куртуа.
Отметим, что контракт Кейлора с «Реалом» действует до лета 2020 года.
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