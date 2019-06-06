Сегодня состоится конференция РПЛ - Советский спорт
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06 июня 2019 12:33ФутболСпирин Дмитрий

Сегодня состоится конференция РПЛ

6 июня состоится общее собрание руководителей клубов РПЛ.

Ожидается, что по ходу встречи будут обсуждаться следующие поправки к регламенту в сезоне-2019/20:

– из РПЛ напрямую никто не вылетает;

– команды, занявшие 15 и 16 место в РПЛ, играют стыки с командами, занявшие 3 и 4 места в ФНЛ;

– команды, занявшие 1 и 2 места в ФНЛ, выходят в РПЛ напрямую;

– в сезоне-2020/21 в РПЛ участвуют 18 клубов.

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