Сегодня состоится конференция РПЛ

Ожидается, что по ходу встречи будут обсуждаться следующие поправки к регламенту в сезоне-2019/20:
– из РПЛ напрямую никто не вылетает;
– команды, занявшие 15 и 16 место в РПЛ, играют стыки с командами, занявшие 3 и 4 места в ФНЛ;
– команды, занявшие 1 и 2 места в ФНЛ, выходят в РПЛ напрямую;
– в сезоне-2020/21 в РПЛ участвуют 18 клубов.
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