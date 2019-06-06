Клубы РПЛ выступили за увеличение числа участников чемпионата - Советский спорт
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06 июня 2019 12:39Футбол

Клубы РПЛ выступили за увеличение числа участников чемпионата

В четверг, 6 июня, в офисе российской премьер-лиги (РПЛ) проходит общее собрание клубов, выступающих в чемпионате России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, большинство клубов РПЛ проголосовало за увеличение числа участников.

«15 клубов - за, один – против», - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что окончательное решение может быть принято позднее исполкомом РФС.

Напомним, что на данный момент в российской премьер-лиге выступает 16 команд.

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