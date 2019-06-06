Клубы РПЛ выступили за увеличение числа участников чемпионата

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, большинство клубов РПЛ проголосовало за увеличение числа участников.
«15 клубов - за, один – против», - рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что окончательное решение может быть принято позднее исполкомом РФС.
Напомним, что на данный момент в российской премьер-лиге выступает 16 команд.
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