Полузащитник «Манчестер Сити» извинился перед Саутгейтом за ошибку PR-компании Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг принес извинения главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту за то, что PR-компания назвала его капитаном сборной Англии.

- Я не разговаривал ни с кем из агентства, и было странно проснуться и увидеть такое. Первое, что я сделал после того, как поговорил с агентом по телефону, это увидел Гарета в коридоре и принес ему извинения. Не знаю, откуда это взялось, - цитирует Стерлинга «Газета.Ru» со ссылкой на Independent.

Напомним, что встреча между сборными Англии и Нидерландов в рамках полуфинала Лиги наций УЕФА состоится 6 июня.