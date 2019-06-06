Полузащитник «Манчестер Сити» извинился перед Саутгейтом за ошибку PR-компании

- Я не разговаривал ни с кем из агентства, и было странно проснуться и увидеть такое. Первое, что я сделал после того, как поговорил с агентом по телефону, это увидел Гарета в коридоре и принес ему извинения. Не знаю, откуда это взялось, - цитирует Стерлинга «Газета.Ru» со ссылкой на Independent.
Напомним, что встреча между сборными Англии и Нидерландов в рамках полуфинала Лиги наций УЕФА состоится 6 июня.
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