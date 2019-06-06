Клубы РПЛ просят сократить квоту на билеты для гостей - Советский спорт
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06 июня 2019 13:22Футбол

Клубы РПЛ просят сократить квоту на билеты для гостей

В четверг, 6 июня, в офисе российской премьер-лиги (РПЛ) проходит общее собрание клубов, выступающих в чемпионате России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, клубы РПЛ попросят РФС сократить квоту билетов для болельщиков гостевых команд с 10 до 7%.

- Премьер-лига поддержала предложение о сокращении квоты. Теперь клуб-гость пишет письмо организатору матча, в котором уведомляет о выделении 7% билетов. Если количество болельщиков составит 6% от общего числа зрителей, то клуб-гость заплатит за 1%, - рассказал источник.

Напомним, что ранее большинство клубов выступили за расширение российской премьер-лиги до 18 команд.

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