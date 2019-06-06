«Урал» стал единственным клубом РПЛ, проголосовавшим против использования VAR - Советский спорт
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06 июня 2019 13:43Футбол

«Урал» стал единственным клубом РПЛ, проголосовавшим против использования VAR

В четверг, 6 июня, в офисе российской премьер-лиги (РПЛ) проходит общее собрание клубов, выступающих в чемпионате России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, «Урал» стал единственной командой российской премьер-лиги, проголосовавшей против использования видеоассистента рефери (VAR).

- Все клубы выступили за использование в чемпионате VAR, кроме «Урала», - рассказал источник.

Напомним, что ранее большинство клубов выступили за расширение российской премьер-лиги до 18 команд.

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