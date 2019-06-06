«Урал» стал единственным клубом РПЛ, проголосовавшим против использования VAR

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, «Урал» стал единственной командой российской премьер-лиги, проголосовавшей против использования видеоассистента рефери (VAR).
- Все клубы выступили за использование в чемпионате VAR, кроме «Урала», - рассказал источник.
Напомним, что ранее большинство клубов выступили за расширение российской премьер-лиги до 18 команд.
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Зелимхан Бакаев: В матче с Сан-Марино будем грызть землю Полузащитник сборной России после утренней тренировки рассказал, как адаптируется в команде, а также о том, какой тренер Станислав Черчесов. Что стало с французами, которых 20 лет назад Россия разбила на «Стад де Франс»Вспоминаем, чем сейчас занимаются чемпионы мира-1998, которых сборная Олега Романцева 5 июня 1999 года в эффектном стиле обыграла на знаменитом стадионе в Сен-Дени с дублем Александра Панова и победным голом Валерия Карпина. Почему Никитину не предлагают новый контракт?Главный тренер обладателя Кубка Гагарина ЦСКА Игорь Никитин пока не получил предложения переподписать контракт на улучшенных условиях. Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче?За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге - у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Черчесов показал команду группе ТутберидзеСборная России продолжает в Новогорске готовиться к двум отборочным матчам Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород). «Ну и что теперь скажут те, кто вывешивал флаги «Давайте вернем Бердыева»?»Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов, который в разные годы ассистировал в Казани Ринату Билялетдинову, Валерия Чалому и Хави Грасии, прокомментировал уход из клуба Курбана Бердыева. Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта». Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса». На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 20 лет прошло, а мы помним, как забивали Панов и КарпинСегодня день рождения у незабываемой победы сборной России над французами в 1999 году.
«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки»Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса. Алексей Сафонов: Допускаю, Бердыев возглавит сборную, а Черчесов уйдет в «Спартак»Известный агент допускает самые разные варианты продолжения тренерской карьеры Курбана Бердыева. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед. Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. «Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛПереходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ.