Сегодня состоится презентация календаря следующего сезона РПЛ

Она пройдет на «Матч ТВ». Даты самых интересных игр пока неизвестны. Однако, как нам стало известно из разговора с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым, дерби между «Спартаком» и ЦСКА пройдет уже в середине августа.
При разработке календаря РПЛ на предстоящий сезон использовались алгоритмы, разработанные лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
«Одной из задач, которую удалось решить с помощью алгоритма, стало равномерное распределение по сезону топовых матчей, - сказал директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин. - Теперь не будет такого, чтобы в одном туре было сразу два топ-матча, а в другом их не было совсем. Это очень важный момент с точки зрения маркетинга и аещательного продукта».
Проект календаря нового сезона согласован на общем собрании РПЛ и вынесен на утверждение исполкома РФС. Презентация календаря состоится 6 июня на телеканале «Матч ТВ» в 23.40
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