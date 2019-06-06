Сегодня состоится презентация календаря следующего сезона РПЛ Сегодня вечером состоится презентация календаря следующего сезона премьер-лиги.

Она пройдет на «Матч ТВ». Даты самых интересных игр пока неизвестны. Однако, как нам стало известно из разговора с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым, дерби между «Спартаком» и ЦСКА пройдет уже в середине августа.

При разработке календаря РПЛ на предстоящий сезон использовались алгоритмы, разработанные лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

«Одной из задач, которую удалось решить с помощью алгоритма, стало равномерное распределение по сезону топовых матчей, - сказал директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин. - Теперь не будет такого, чтобы в одном туре было сразу два топ-матча, а в другом их не было совсем. Это очень важный момент с точки зрения маркетинга и аещательного продукта».

Проект календаря нового сезона согласован на общем собрании РПЛ и вынесен на утверждение исполкома РФС. Презентация календаря состоится 6 июня на телеканале «Матч ТВ» в 23.40