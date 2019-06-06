Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, клубы РПЛ одобрили снижение минимальной вместимости стадионов до 6-7 тысяч зрителей.
- Собрание решило понизить минимальную вместимость арен клубов премьер-лиги до 6-7 тысяч, - рассказал источник.
Напомним, что ранее большинство клубов выступили за расширение российской премьер-лиги до 18 команд.
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