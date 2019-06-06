Роман Бабаев: Абсолютное большинство клубов за расширение, но с оговорками

- Пока рано говорить о принятии. Это прерогатива РФС. Мы только обсудили: абсолютное большинство за, но с оговорками. Наша позиция совпадает с позицией Лиги. Мы должны быть уверены, что команды будут готовы с точки зрения инфраструктуры, мы прошли времена старых и неуютных стадионов. После ЧМ должны привыкать к хорошему, - приводит слова Бабаева Sport24.ru.
Напомним, что в четверг в офисе российской премьер-лиги (РПЛ) прошло общее собрание клубов, выступающих в чемпионате России, на котором 15 клубом из 16 выступили за расширение числа участников РПЛ.
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