Роман Бабаев: Абсолютное большинство клубов за расширение, но с оговорками Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о расширении российской премьер-лиги до 18 команд.

- Пока рано говорить о принятии. Это прерогатива РФС. Мы только обсудили: абсолютное большинство за, но с оговорками. Наша позиция совпадает с позицией Лиги. Мы должны быть уверены, что команды будут готовы с точки зрения инфраструктуры, мы прошли времена старых и неуютных стадионов. После ЧМ должны привыкать к хорошему, - приводит слова Бабаева Sport24.ru.

Напомним, что в четверг в офисе российской премьер-лиги (РПЛ) прошло общее собрание клубов, выступающих в чемпионате России, на котором 15 клубом из 16 выступили за расширение числа участников РПЛ.