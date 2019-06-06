Бутовский назначен новым врачом «Спартака»

Как сообщает пресс-служба красно-белых, специалист приступит к работе в середине июня, когда спартаковцы выйдут из отпуска.
38-летний специалист закончил ММА им. Сеченова. Более 10 лет Бутовский трудился анестезиологом-реаниматологом в одной из московских больниц, а с 2014 года входит в медицинский штаб сборной России по футболу.
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