Чалов попал в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»

Как сообщает Sky Sports, лучшим бомбардиром российской премьер-лиги минувшего сезона интересуются лондонский «Арсенал», «Монако» и «Севилья».
Напомним, что в сезоне-2018/19 Чалов провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 17 забитых мячей и 7 результативных передач. В завершившемся сезоне с 15 голами 21-летний нападающий стал лучшим бомбардиром РПЛ.
Добавим, что дейтсвующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца июня 2022 года, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
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