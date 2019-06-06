Чалов попал в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи» - Советский спорт
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06 июня 2019 15:29Футбол

Чалов попал в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»

В трансфере форварда ЦСКА Федора Чалова заинтересованы сразу три европейских клуба.

Как сообщает Sky Sports, лучшим бомбардиром российской премьер-лиги минувшего сезона интересуются лондонский «Арсенал», «Монако» и «Севилья».

Напомним, что в сезоне-2018/19 Чалов провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 17 забитых мячей и 7 результативных передач. В завершившемся сезоне с 15 голами 21-летний нападающий стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Добавим, что дейтсвующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца июня 2022 года, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

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