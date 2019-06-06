Виталий Мутко: Если Федун завтра уйдет, «Спартак» отправится в первый дивизион

- «Спартак» сколько шел, строил (арену в Тушине), но сейчас он 10 миллиардов в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает. Каждый год. А его (Федуна) все «мочат». Может, он где-то и неправильно управляет, но нужно понимать - если он завтра уйдет, этот клуб пойдет в первый дивизион. Кто-то хочет купить - пусть пойдет и купит, - приводит слова Мутко «РИА Новости».
Напомним, что по итогам минувшего сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.
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