Роман Широков: В чем экономическая и спортивная гениальность решения о расширении?

- А кто сможет мне объяснить в чем экономическая и спортивная гениальность решения о расширении до 18 команд?! Есть какие-то расчеты. А дни для дополнительных игр есть в календаре? - написал Широков в на своей странице в Twitter.
Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что абсолютное большинство представителей клубов высказались за расширение РПЛ.
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