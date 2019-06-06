Роман Широков: В чем экономическая и спортивная гениальность решения о расширении? - Советский спорт
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06 июня 2019 16:01Футбол

Роман Широков: В чем экономическая и спортивная гениальность решения о расширении?

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков – о возможном расширении российской премьер-лиги до 18 клубов.

- А кто сможет мне объяснить в чем экономическая и спортивная гениальность решения о расширении до 18 команд?! Есть какие-то расчеты. А дни для дополнительных игр есть в календаре? - написал Широков в на своей странице в Twitter.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что абсолютное большинство представителей клубов высказались за расширение РПЛ.

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